Саакашвили проходит в гражданской клинике в Тбилиси обследование - врач

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили находится в терапевтическом отделении клиники "Вивамед" в Тбилиси и проходит медицинские обследования, заявила в среду журналистам директор клиники "Вивамед" Нино Надирадзе.

"Мы пригласили в клинику для обследования Михаила Саакашвили группу психиатров. Накануне ему была проведена полная компьютерная томография. Мы проводим многопрофильное обследование состояния здоровья Саакашвили", - сказала Надирадзе.

Вместе с тем она отметила, что не имеет права разглашать сведения о здоровье пациента Саакашвили без его согласия.

"Мы передали данные проведенных лабораторных исследований ранее созданной при Народном защитнике Грузии альтернативной группе врачей. Очень важно, что пациент Саакашвили выражает нам полное доверие", - сказала директор клиники.

Ранее лидеры основанной Саакашвили партии "Единое национальное движение", а также его родственники заявляли журналистам, что состояние здоровья экс-президента резко ухудшилось и его необходимо перевезти в зарубежную клинику, так как в Грузии ему не могут оказать необходимую медицинскую помощь.

Саакашвили тайно прибыл в Грузию 29 сентября. 1 октября он был задержан в Тбилиси, после чего помещен в тюрьму в городе Рустави, где объявил голодовку. 8 ноября его без согласования с родственниками и адвокатами перевели из тюрьмы в городе Рустави в тюремную больницу в Тбилиси (район Глдани). 20 ноября Саакашвили перевели в военный госпиталь в городе Гори, где он прекратил голодовку.

В Грузии Саакашвили проходит по нескольким уголовным делам. Свое задержание Саакашвили считает незаконным, а обвинения в его адрес сфальсифицированными.