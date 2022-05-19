Генсек НАТО встретился с премьером Грузии

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в среду побеседовал с находящимся в Брюсселе с рабочим визитом премьером Грузии Ираклием Гарибашвили, несмотря на ранее объявленную пресс-службой НАТО отмену этой встречи.

Как сообщила пресс-служба главы грузинского правительства, встреча состоялась в резиденции Столтенберга и на ней "в очередной раз были подчеркнуты евроатлантические устремления Грузии, что является главнейшим приоритетом внешней политики и политики безопасности страны".

По информации пресс-службы, Гарибашвили подчеркнул тесное сотрудничество Грузии с альянсом в процессе евроатлантической интеграции. Сообщается, что на встрече была подчеркнута поддержка со стороны стран-членов НАТО и партнеров евроатлантических устремлений Грузии и была дана положительная оценка осуществленным Грузией на пути интеграции в НАТО реформам. "На встрече с генсеком НАТО еще раз была отмечена роль Грузии, как твердого и надежного партнера альянса", - говорится в сообщении.

Как сообщает пресс-служба, стороны выразили надежду, что прогресс Грузии и ее устремления будут соответствующим образом отражены в дальнейших решениях альянса как с точки зрения политической поддержки устремлений страны, так и с точки зрения усиления практических возможностей.

Стороны также обсудили вопросы и ожидания, связанные с предстоящим саммитом НАТО в Мадриде. По данным пресс-службы, также была затронута тема существующей в регионе среды безопасности и ситуация в Украине, в ходе чего премьер Грузии от имени грузинского народа еще раз выразил солидарность в отношении украинского народа. "Генеральный секретарь альянса в очередной раз зафиксировал поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии", - говорится в сообщении.

Ранее в среду пресс-служба НАТО сообщала об отмене встречи Столтенберга с Гарибашвили. Председатель парламентского комитета Грузии по иностранным делам Николоз Самхарадзе, комментируя это сообщение, заявил журналистам, что встреча отменена из-за состояния здоровья Столтенберга, который перенес коронавирус, а не из-за каких-либо других причин.

Самхарадзе при этом отверг предположения СМИ о том, что причиной отмены встречи могла стать внутренняя политическая ситуация в Грузии.

Сообщение об отмене встречи вызвало критику в адрес руководства Грузии со стороны грузинской оппозиции. Так лидер оппозиционной партии "Стратегия Агмашенебели", депутат парламента Георгий Вашадзе потребовал проведения парламентских дебатов на будущей неделе по вопросам евроатлантической интеграции Грузии. Он высказал мнение, что НАТО "демонстративно" отменило встречу Столтенберга с Гарибашвили из-за, как он считает, "антизападной кампании", которую якобы проводит правящая партия "Грузинская мечта". В частности, он считает, что некоторые заявления лидеров "Грузинской мечты" о том, что Грузию хотят втянуть в войну, а также арест руководителя оппозиционного телеканала "Мтавари архи" Ники Гварамии могло стать причиной отмены встречи.

Между тем пресс-служба НАТО позже сообщила, что встреча генсека с премьером Грузии все же состоится.