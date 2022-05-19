РФ и Турция работают над расширением «узких мест» в транспортной инфраструктуре для увеличения экспорта - Новак

Россия и Турция работают над расширением "узких мест" в транспортной инфраструктуре для значительного увеличения пропускной способности взаимной торговли, сообщила пресс-служба правительства по итогам рабочего визита вице-премьера Александра Новака в Анкару.
"В России есть большой интерес к турецким компаниям, растет число предприятий, желающих работать с Турцией. Появились значительные экономические ниши, которые освободились и могут быть заняты турецкой продукцией", - цитирует пресс-служба Новака.
По мнению вице-премьера, развитие делового взаимодействия позволит укрепить экономическую безопасность обоих стран в условиях появления новых глобальных экономических вызовов, нарушений механизмов рыночного ценообразования и цепочек поставок, инфляции в крупнейших экономиках мира.
Он отметил, что в перспективе Россия и Турция могут наладить сотрудничество в проектах в технологически сложных отраслях: судостроение, авиапром, космонавтика, фармацевтика, цифровые технологии.
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