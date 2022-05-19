Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.7904 RUR   0.0263 GBR   2.1208 TRY   0.1069

Цена на нефть

17.05 $/bbl +/- WTI 112.40 -1.80 Brent 111.93 -2.31

Погода в Баку

  ночь день

СНГ 19.05.2022 04:30

МИД РФ заявил об активной переориентации экспорта энергоресурсов на Восток

Россия активно разворачивает инфраструктуру для экспорта энергоресурсов на Восток, спрос на них, особенно в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР), будет только расти, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Наш естественный ответ очевиден: потребуется переориентация российского нефтегазового экспорта. Конечно, это непростая задача, решение которой повлечет за собой изменение логистических цепочек. Россия активно разворачивает инфраструктуру для экспорта угля, нефти и газа на восток, как вы знаете", - сказала Захарова на брифинге в среду.

"Потребность в энергии в мире, особенно в АТР, будет стабильно расти, поэтому относительно спроса на российские энергоресурсы сомнений нет", - добавила она.

По словам официального представителя МИД РФ, в условиях внешнего санкционного давления физический объем экспорта российских углеводородов сократился, однако из-за значительного роста цен ожидается, что по итогам этого года доходы от нефтегазового экспорта по крайней мере не уменьшатся по сравнению с предыдущими периодами.

"Так называемое эмбарго, введение которого активно обсуждается в Евросоюзе, может еще больше взвинтить нефтяные котировки", - добавила Захарова.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, ВОСТОК, ЭКОНОМИКА, ЭКСПОРТ


Похожие новости


McDonald`s начнет работу на Дальнем Востоке РФ в 2020г РФ не хочет рвать отношения с Западом и противопоставлять отношениям с ним развитие связей с Востоком - Рябков Лавров отрицает наличие у Москвы рычагов влияния на ситуацию в юго-восточных регионах Украины

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az