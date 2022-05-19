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Дальнее зарубежье 19.05.2022 04:50

Ле Пен сочла, что расширение НАТО и ЕС не поможет поиску мирных решений с Россией

Лидер французской ультраправой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен заявила, что расширение НАТО или ЕС затруднит отношения с Россией.

"Я считаю, что на данном этапе объявления о расширении НАТО или ЕС не будут позволять найти мирные решения", - сказала Ле Пен в среду в эфире радиостанции "Франс энтер".

"Паранойя России основывается на расширении НАТО, размещении военных структур близко к ее территории. Я не оправдываю эту паранойю, но нужно учитывать эту позицию. В этом и заключается геополитика", - добавила Ле Пен.

Ранее в среду представители Финляндии и Швеции передали заявки на вступление в НАТО генсеку организации Йенсу Столтенбергу. Процесс принятия нового члена НАТО контролирует Североатлантический совет - основной орган принятия политических решений в альянсе. При подаче заявки на вступление ее сначала рассматривают в совете, после чего соглашение о членстве должно быть ратифицировано на национальном уровне во всех 30 странах альянса.

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Тэги: ФРАНЦИЯ, НАТО, ЕС, РОССИЯ, МНЕНИЕ


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