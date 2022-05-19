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Макроэкономика 19.05.2022 05:00

Инфляция в Канаде в апреле достигла рекорда за 31 год

Потребительские цены в Канаде (индекс CPI) в апреле взлетели на 6,8% в годовом выражении после роста на 6,7% в предыдущий месяц, свидетельствуют данные статистического управления страны.

Таким образом, инфляция обновила максимум с января 1991 года.

Эксперты в целом не ожидали ускорения темпов подъема с мартовского уровня, сообщает Trading Economics.

Основным фактором является повышение стоимости продуктов питания и расходов на жильё на фоне увеличения цен энергоносителей и других видов сырья, в том числе из-за спецоперации России на Украине.

Продукты подорожали в прошлом месяце на 8,8% (в марте - на 7,7%). Стоимость жилищно-коммунальных услуг подскочила на 7,4% (6,8%) - рекордный прирост с 1981 года, в основном из-за скачка цен на все виды энергоресурсов для обогрева помещений на 64,4% (61%) и природного газа на 22,2% (18,7%).

Между тем темпы повышения стоимости бензина в стране замедлились до 36,3% с 39,8% в марте.

Индекс CPI в апреле относительно предыдущего месяца вырос на 0,6%.

Базовая инфляция (индекс Core CPI) в прошлом месяце составила 5,7% в годовом выражении, что также является рекордом. Относительно марта данный показатель увеличился на 0,7%.

Опубликованные в среду данные подтвердили ожидания экспертов, что Банк Канады, вероятнее всего, продолжит повышение процентных ставок на следующем заседании, которое намечено на 1 июня. Прогнозируется, что подъем составит 0,5 процентного пункта - до 1,5% годовых, сообщает MarketWatch.

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Тэги: МИР, КАНАДА, ЭКОНОМИКА, ИНФЛЯЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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