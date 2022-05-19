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Обвал TerraUSD заставил Вашингтон задуматься над регулированием криптовалют

Обвал стейблкойна TerraUSD привлек внимание американских регуляторов и усилил актуальность идущих в Конгрессе обсуждений по поводу регулирования рынка криптовалют, пишет MarketWatch.

TerraUSD, или UST в начале мая был третьим по популярности стейблкойном с рыночной капитализацией около $20 млрд. Между тем спустя всего несколько недель он прекратил функционировать, и инвесторы в UST и связанную с ним криптовалюту Luna потеряли несколько миллиардов долларов.

"Рынки на прошлой неделе действительно привлекли внимание Вашингтона", - говорит директор Blockchain Association по взаимодействию с правительством Рон Хаммонд.

"Есть группа инвесторов, которые действительно лишились денег, и это действительно вызывает беспокойство в Капитолии", - отметил он, при этом добавив, что представители обеих партий в ближайшие недели, вероятно, предложат ряд новых инициатив для регулирования стейблкойнов и других элементов криптовалютного рынка.

Стейблкойн - вид криптовалюты, который должен сохранять устойчивую стоимость по отношению к доллару США и в основном используется трейдерами для вложения неинвестированных денежных средств, чтобы защитить их от волатильности цен на криптовалюты.

После обвала UST другие криптовалюты также столкнулись с волатильностью цен. Tether, крупнейший стейблкойн по рыночной капитализации, на минувшей неделе ненадолго потерял привязку к доллару: его цена опустилась ниже $1. После этого министр финансов США Джанет Йеллен призвала Конгресс быстро принять новую регуляторную схему для регулирования криптовалют.

Криптовалюты дешевеют вместе с другими рискованными активами, включая акции. За последние годы на рынок пришли более традиционные инвесторы, которые с большей вероятностью будут продавать криптовалюты в периоды повышенной волатильности, чем держать их, отмечают эксперты.

Стейблкойны конкурируют с банками и другими регулируемыми финансовыми институтами, в связи с чем регуляторы полагают, что в их отношении должны применяться аналогичные правила, что позволит создать равноправные условия и защитить инвесторов.

Администрация президента США Джо Байдена полагает, что схожесть стейблкойнов с банками означает, что их выпуском должны заниматься регулируемые на федеральном уровне финансовые институты, отмечает MarketWatch.

При этом представители Демократической и Республиканской партий расходятся во мнении относительно норм регулирования стейблкойнов.

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Тэги: МИР, США, КРИПТОВАЛЮТА


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