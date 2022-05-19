Cанкции не мешают поставкам российского зерна в Турцию - Новак

Санкции, введенные против РФ, не мешают поставкам российского зерна в Турцию, сообщил журналистам вице-премьер РФ, сопредседатель российско-турецкой межправкомиссии Александр Новак журналистам в Анкаре.
"Санкции не препятствуют (поставкам пшеницы из РФ в Турцию - ИФ), вопрос в объёмах. Минсельхоз наш находится в контакте с Минсельхозом Турции, вопроса по объёму не возникало как проблемного вопроса", - сказал Новак.
Как сообщалось, Турция является одним из основных покупателей российской пшеницы.
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