Cанкции не мешают поставкам российского зерна в Турцию - Новак

Санкции, введенные против РФ, не мешают поставкам российского зерна в Турцию, сообщил журналистам вице-премьер РФ, сопредседатель российско-турецкой межправкомиссии Александр Новак журналистам в Анкаре. "Санкции не препятствуют (поставкам пшеницы из РФ в Турцию - ИФ), вопрос в объёмах. Минсельхоз наш находится в контакте с Минсельхозом Турции, вопроса по объёму не возникало как проблемного вопроса", - сказал Новак. Как сообщалось, Турция является одним из основных покупателей российской пшеницы.

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