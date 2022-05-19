Зеленский предложил Раде на 90 дней продлить военное положение в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указы "О продлении срока действия военного положения в Украине" и "О продлении срока проведения всеобщей мобилизации", направив в Верховную Раду законопроекты об их утверждении.

Первым указом Зеленский постановил "продлить срок военного положения в Украине с 5 часов 30 минут 25 мая 2022 года сроком на 90 суток".

В указе относительно мобилизации говорится о продлении ее сроков на 90 суток с 25 мая 2022 года.

Тексты указов опубликованы на сайте украинского парламента.