Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.7904 RUR   0.0263 GBR   2.1208 TRY   0.1069

Цена на нефть

17.05 $/bbl +/- WTI 112.40 -1.80 Brent 111.93 -2.31

Погода в Баку

  ночь день

СНГ 19.05.2022 05:30

Зеленский предложил Раде на 90 дней продлить военное положение в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указы "О продлении срока действия военного положения в Украине" и "О продлении срока проведения всеобщей мобилизации", направив в Верховную Раду законопроекты об их утверждении.

Первым указом Зеленский постановил "продлить срок военного положения в Украине с 5 часов 30 минут 25 мая 2022 года сроком на 90 суток".

В указе относительно мобилизации говорится о продлении ее сроков на 90 суток с 25 мая 2022 года.

Тексты указов опубликованы на сайте украинского парламента.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: УКРАИНА, ПАРЛАМЕНТ, ПРЕЗИДЕНТ


Похожие новости


В парламенте Турции обсудили Украину Парламент Украины утвердил решение о введении ЧП Парламент Эстонии призвал предоставить Украине статус кандидата в члены ЕС Спикером Верховной Рады Украины стал Стефанчук вместо отправленного накануне в отставку Разумкова Фракция "Слуга народа" поддержала кандидатуру Стефанчука на должность спикера парламента Украины Парламент Украины отозвал Разумкова с должности спикера

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az