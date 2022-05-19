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Дальнее зарубежье 19.05.2022 05:40

Индия в июне развернет закупленные в РФ системы С-400 для защиты от Пакистана и Китая - разведка США

Индия планирует в июне развернуть приобретенные у России комплексы противоракетной обороны С-400 для защиты от Пакистана и Китая, следует из данных, представленных американской военной разведкой Конгрессу США, передает индийский телеканал CNN-New18.

По данным телеканала, выступая на слушаниях в сенатском комитете по вооружённым силам, директор Разведывательного управления Минобороны (РУМО) США генерал-лейтенант Скотт Берриер указал, что Индия намерена уже в следующем месяце развернуть системы противоракетной обороны С-400 российского производства "для защиты от угроз со стороны Пакистана и Китая".

Он напомнил, что Индия начала получать комплексы С-400 из России в декабре 2021 года.

В начале октября 2018 года "на полях" российско-индийских переговоров на высшем уровне был подписан контракт на поставку Индии систем ПВО С-400 "Триумф" (АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей"). По контракту общей стоимостью $5,43 млрд Индия получит в общей сложности пять полковых комплектов С-400.

В ноябре прошлого года глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев сообщил "Интерфаксу", что Россия начала поставки Индии первой партии систем С-400. Планируется, что все системы будут поставлены до конца 2024 года.

Российская компания-спецэкспортер "Рособоронэкспорт" заявила 6 декабря прошлого года о возможных поставках Индии дополнительной партии С-400 в рамках опциона.

"Продолжаем выполнять контракт на поставку комплексов С-400, надеемся, в том числе на опцион", - сказал глава "Рособоронэкспорта" Александр Михеев тогда в интервью телеканалу "Россия-24" (ВГТРК).

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Тэги: ИНДИЯ, США, С-400


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