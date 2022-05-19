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Дальнее зарубежье 19.05.2022 10:36

Байден обсудит с главами Швеции и Финляндии их заявки на членство в НАТО

Премьер Швеции Магдалена Андерссон и президент Финляндии Саули Ниинистё в четверг встретятся с президентом США Джо Байденом в Вашингтоне, чтобы обсудить их заявки на присоединение к НАТО.

В Белом доме сообщили, что кроме вопроса о членстве в НАТО лидеры также обсудят европейскую безопасность и укрепление сотрудничества между странами по ряду глобальных вопросов, в том числе для поддержки Украины.

Американская сторона неоднократно заявляла, что приветствует желание Швеции и Финляндии присоединиться к альянсу. В частности, Байден в среду высказал поддержку "историческим заявкам" стран на присоединение к альянсу и заверил, что будет работать с конгрессом США и союзниками по НАТО, чтобы быстро принять страны в альянс.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг 18 мая принял в Брюсселе у послов Финляндии Клауса Корхонена и Швеции Акселя Вернхоффа заявки на членство их стран в альянсе. Генсек отметил, что все союзники по НАТО согласны c важностью расширения НАТО.

Однако в этот же день турецкая сторона заблокировала процесс рассмотрения заявок стран на вступление в альянс. По информации издания The Financial Times, постпреды стран НАТО в среду провели встречу, чтобы сразу начать переговоры о вступлении Швеции и Финляндии в НАТО, однако "возражения со стороны Анкары сорвали голосование".

В МИД РФ заявили, что Россия предпримет ответные шаги военно-технического и иного характера в случае присоединения стран к НАТО. Президент РФ Владимир Путин в разговоре с президентом Финляндии назвал ошибкой отказ Хельсинки от политики нейтралитета, "поскольку никаких угроз безопасности Финляндии не существует".

Многошаговый процесс принятия нового члена НАТО контролирует Североатлантический совет - основной орган принятия политических решений в альянсе. При подаче заявки на вступление ее сначала рассматривают в совете, после чего соглашение о членстве должно быть ратифицировано на национальном уровне во всех 30 странах альянса.

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