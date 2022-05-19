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ТЭК 19.05.2022 09:32

Цены на нефть растут после падения накануне

Цены на нефть поднимаются в четверг, корректируясь после падения по итогам предыдущей сессии.

Растущие опасения возможной рецессии в США в результате быстрого ужесточения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системой (ФРС) привели к обвалу фондового рынка в среду, что повлекло за собой спад на нефтяном рынке, несмотря на данные о сокращении запасов в США.

"Данные о запасах говорят в пользу подъема цен на нефть, однако учитывая опасения рецессии, эти данные не имеют значения", - отмечает аналитик по американским рынкам Kpler Мэтт Смит, слова которого приводит Market Watch.

Стоимость июльских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:05 в четверг составляет $110,69 за баррель, что на $1,58 (1,45%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в среду эти контракты подешевели на $2,82 (2,5%), до $109,11 за баррель.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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