Цены на нефть растут после падения накануне

Цены на нефть поднимаются в четверг, корректируясь после падения по итогам предыдущей сессии.

Растущие опасения возможной рецессии в США в результате быстрого ужесточения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системой (ФРС) привели к обвалу фондового рынка в среду, что повлекло за собой спад на нефтяном рынке, несмотря на данные о сокращении запасов в США.

"Данные о запасах говорят в пользу подъема цен на нефть, однако учитывая опасения рецессии, эти данные не имеют значения", - отмечает аналитик по американским рынкам Kpler Мэтт Смит, слова которого приводит Market Watch.

Стоимость июльских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:05 в четверг составляет $110,69 за баррель, что на $1,58 (1,45%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в среду эти контракты подешевели на $2,82 (2,5%), до $109,11 за баррель.