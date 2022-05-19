Число выявленных случаев заражения COVID-19 в мире превысило 525 млн - университет Хопкинса

Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в мире на утро четверга достигло 525 млн 379 тыс. 503, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

С начала распространения вируса в мире после заражения COVID-19 скончались 6 млн 283 тыс. 575 человек.

В число стран с более чем 20 млн случаев заражения входят США, Индия, Бразилия, Франция, Германия и Великобритания.

Число инфицированных и скончавшихся от последствий заражения соответственно составило:

США - 82 млн 951 тыс. 379 и 1 млн 1 тыс. 269.

Индия - 43 млн 129 тыс. 563 и 524 тыс. 303.

Бразилия - 30 млн 701 тыс. 900 и 665 тыс. 216.

Франция - 29 млн 489 тыс. 304 и 148 тыс. 686.

Германия - 25 млн 949 тыс. 175 и 138 тыс. 53.

Великобритания - 24 млн 330 тыс. 442 и 190 тыс. 323.

По данным портала Worldometers, который специализируется на статистических данных по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро четверга 807.6. В США на 1 млн жителей скончались 3 тыс. 72 человека, Индии - 373, Бразилии - 3 тыс. 89, Франции - 2 тыс. 253, Германии - 1 тыс. 641, Великобритании - 2 тыс. 588.