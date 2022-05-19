Американский Сенат утвердил Бринк послом США на Украине

Сенат США единогласно утвердил американским послом на Украине кандидатуру карьерного дипломата Бриджит Бринк, сообщают СМИ.

Ранее ее кандидатуру одобрил Комитет Сената США по международным отношениям.

В среду сообщалось, что американское посольство в Киеве официально возобновило свою работу. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что были предприняты "дополнительные меры по обеспечению безопасности наших коллег, которые возвращаются в Киев".

Бринк является сотрудником госдепа США с 1996 года, с 2019 года она была послом США в Словакии, ранее занимала должности заместителя глав миссий в Узбекистане и Грузии.