Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.7904 RUR   0.0263 GBR   2.1208 TRY   0.1069

Цена на нефть

18.05 $/bbl +/- WTI 109.59 -2.81 Brent 109.11 -2.82

Погода в Баку

  ночь день

СНГ 19.05.2022 11:04

ЕК помимо предоставления экстренных кредитов предлагает создать спецфонд для финансирования восстановления Украины

Еврокомиссия (ЕК) объявила в среду о планах срочной помощи Украине по устранению дефицита финансирования, о порядке более долгосрочного восстановления страны, а также о возможном создании фонда для осуществления этих планов.

"ЕС поддерживает Украину непоколебимо. (...) Нам необходимо заниматься как обеспечением ежедневного функционирования страны, так и работой по ее восстановлению. Для удовлетворения самых неотложных потребностей Украины мы планируем предоставить экстренные кредиты в рамках новой программы макрофинансовой помощи", - заявил исполнительный заместитель председателя ЕК Валдис Домбровскис, представлявший эти планы на пресс-конференции в Брюсселе.

По его словам, в более долгосрочной перспективе ЕС возглавит крупные международные финансовые усилия по восстановлению Украины, работая с такими партнерами, как G7, международными финансовыми институтами и в тесном сотрудничестве с самой Украиной.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az