ЕК помимо предоставления экстренных кредитов предлагает создать спецфонд для финансирования восстановления Украины

Еврокомиссия (ЕК) объявила в среду о планах срочной помощи Украине по устранению дефицита финансирования, о порядке более долгосрочного восстановления страны, а также о возможном создании фонда для осуществления этих планов.

"ЕС поддерживает Украину непоколебимо. (...) Нам необходимо заниматься как обеспечением ежедневного функционирования страны, так и работой по ее восстановлению. Для удовлетворения самых неотложных потребностей Украины мы планируем предоставить экстренные кредиты в рамках новой программы макрофинансовой помощи", - заявил исполнительный заместитель председателя ЕК Валдис Домбровскис, представлявший эти планы на пресс-конференции в Брюсселе.

По его словам, в более долгосрочной перспективе ЕС возглавит крупные международные финансовые усилия по восстановлению Украины, работая с такими партнерами, как G7, международными финансовыми институтами и в тесном сотрудничестве с самой Украиной.