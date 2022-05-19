Дания, ФРГ, Нидерланды и Бельгия подписали соглашение о намерениях расширять ветровую энергетику

Представители Дании, ФРГ, Нидерландов и Бельгии в среду в датском городе Эсбьерг подписали соглашение о намерениях расширять строительство офшорных ветряных электростанций.

"Это хороший старт для нас. Речь идет об очень большом прорыве - нам нужно заботиться о том, чтобы затормозить спровоцированное человеком изменение климата, это получится только в том случае, если мы уйдем от использования ископаемых ресурсов и перестроим энергетику так, чтобы она работала по большей части на электричестве и водороде", - заявил канцлер Германии Олаф Шольц, подписавший соглашение со стороны Германии.

В планах стран-подписантов - увеличение мощности офшорных электростанций и солнечных электростанций к 2030 году до 800 тераватт-часов и, вероятно, к концу столетия удвоить этот объем, сообщил Шольц.

"Речь идет не только о том, как мы отапливаем жилье и как мы ездим на автомобилях, но и как мы организуем нашу промышленность", - сказал он. По словам Шольца, в будущем европейская промышленность будет работать на электричестве и водороде.