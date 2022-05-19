Грузоперевозки в Азербайджане в январе-апреле увеличились на 7,7%

Объем грузоперевозок всеми видами транспортных средств в Азербайджане в январе-апреле 2022 года составил 67 млн 263,6 тыс. тонн, что на 7,7% больше показателя аналогичного периода 2021 года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомитете по статистике.
В структуре грузоперевозок на долю негосударственных транспортных предприятий пришлось 77,5%, на долю госсектора - 22,5%. Объем грузоперевозок со стороны негосударственных транспортных предприятий за январь-апреле 2022 года по сравнению с аналогичным периодом 2021 года увеличился на 8,5%.
По железной дороге перевезено 5 млн 411,7 тыс. тонн (включая транзитные грузы), что на 10,5% больше показателя января-апреля 2021 года.
Морским транспортом перевезено 2 млн 68,3 тыс. тонн различных грузов (рост на 3,7%), автомобильным транспортом - 37 млн 968 тыс. тонн (рост на 9,8%), воздушным - 179,9 тыс. тонн (рост на 28,7%). По внутренним нефтепроводам за отчетный период транспортировано 11 млн 611,1 тыс. тонн нефти (спад на 2,5%).
Остальной объем транспортировки пришелся на магистральные газопроводы.
Б.Рустамбеков
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