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Внешняя политика 19.05.2022 10:33

Азербайджан и Иран обсудили развитие отношений в сфере безопасности

Вице-премьер Азербайджана Шахин Мустафаев, находящийся с визитом в Тегеране, провел встречу с начальником штаба Вооруженных сил Ирана генерал-майором Мохаммадом Багери.

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на иранские СМИ, «в ходе встречи обсуждались последние региональные события и расширение отношений в области обороны и безопасности между Азербайджаном и Ираном».

Кроме этого, по информации посольства Азербайджана в Тегеране, Мустафаев также провел встречу с главой МИД Ирана Хоссейном Амиром Абдуллахианом, на которой обсуждались вопросы расширения двустороннего торгово-экономического взаимодействия.

Р.Ахмедов

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Тэги: ИРАН, БЕЗОПАСНОСТЬ, ОБСУЖДЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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