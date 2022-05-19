Азербайджан и Иран обсудили развитие отношений в сфере безопасности

Вице-премьер Азербайджана Шахин Мустафаев, находящийся с визитом в Тегеране, провел встречу с начальником штаба Вооруженных сил Ирана генерал-майором Мохаммадом Багери.

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на иранские СМИ, «в ходе встречи обсуждались последние региональные события и расширение отношений в области обороны и безопасности между Азербайджаном и Ираном».

Кроме этого, по информации посольства Азербайджана в Тегеране, Мустафаев также провел встречу с главой МИД Ирана Хоссейном Амиром Абдуллахианом, на которой обсуждались вопросы расширения двустороннего торгово-экономического взаимодействия.

Р.Ахмедов