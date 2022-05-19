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Дальнее зарубежье 19.05.2022 13:12

Бывший король Испании после двух лет жизни в Абу-Даби посетит Испанию

Отец нынешнего короля Испании Хуан Карлос I в четверг прибудет на родину после двух лет жизни в Абу-Даби (ОАЭ), сообщает испанское телевидение РТВЕ.

По его данным, он запланировал краткое посещение Галисии, а в понедельник в Мадриде встретится с сыном, нынешним королем Испании Филиппом VI.

Телеканал отмечает, что речь идет лишь о визите, поскольку еще в марте Хуан Карлос I сообщил Филиппу VI о том, что хотел бы остаться жить в Абу-Даби, но чаще посещать Испанию.

Хуан Карлос I, передавший власть сыну в 2014 году, покинул Испанию в августе 2020 года. Тогда он написал Филиппу VI послание, в котором обосновал отъезд общественным резонансом вокруг "произошедших в прошлом определенных событий" его частной жизни.

Незадолго до отъезда Хуана Карлоса I в июне 2020 года Верховный суд Испании открыл расследование по факту его причастности к контракту на строительство скоростной железнодорожной магистрали в Саудовской Аравии. Расследование началось после того, как швейцарская газета "Трибюн де Женев" сообщила о поступлении $100 млн из Саудовской Аравии на счет панамского фонда Lucum Foundation, бенефициаром которого был Хуан Карлос. Прокуратура Швейцарии попыталась выяснить происхождение этих денег и возможные коррупционные схемы, стоявшие за переводом.

В марте 2022 года прокуратура Испании направила в архив дела, касающиеся расследования в отношении бывшего короля, обосновав решение тем, что возможные факты коррупции относились либо ко времени до 2014 года, когда Хуан Карлос I пользовался иммунитетом, либо за их давностью.

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