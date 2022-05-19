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Транспорт и связь 19.05.2022 10:40

Мост через реку Астарачай на границе Азербайджана и Ирана будет введен в строй в течение 6 месяцев - Гасеми

Министр дорог и городского развития Ирана Ростам Гасеми заявил, что мост через реку Астарачай между Ираном и Азербайджаном будет сдан в эксплуатацию в течение шести месяцев.

Об этом Гасеми заявил на встрече с вице-премьером Азербайджана Шахином Мустафаевым в Тегеране, сообщают иранские СМИ.

Он добавил, что между официальными лицами двух стран обсуждалось строительство совместных мостов, которые соединяют Азербайджан с Нахчываном через территорию Ирана.

Гасеми, касаясь снижения дорожных сборов для иранских грузовиков, въезжающих в Азербайджан, отметил, что между двумя странами были проведены обсуждения на экспертном уровне по снижению дорожных сборов для иранских грузовиков при пересечении границы с Азербайджаном.

Р.Ахмедов

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Тэги: ИРАН, ГРАНИЦА, МОСТЫ


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