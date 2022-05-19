Азербайджан в летний сезон рассчитывает на рост турпотока из стран Ближнего Востока

Азербайджан проводит активные маркетинговые мероприятия в связи с подготовкой к летнему туристическому сезону, рассчитывает на рост числа авиарейсов со странами Азии и Ближнего Востока, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Госагентстве по туризму (ГАТ).

ГАТ организовало встречу с представителями туристической индустрии Азербайджана в связи с подготовкой к летнему туристическому сезону.

На встрече было отмечено, что для летнего сезона приоритетными направлениями были выбраны страны Азии и Ближнего Востока, в частности, Израиль, Саудовская Аравия, ОАЭ, Катар, Индия и Пакистан.

«Для увеличения турпотока из этих стран планируется увеличение числа авиарейсов в летний сезон. В частности, планируется увеличить число рейсов в Израиль (в настоящее время осуществляется 7 рейсов в неделю), Саудовскую Аравию (13 рейсов в неделю), ОАЭ (36 рейсов в неделю), Кувейт и Катар (7 рейсов в неделю)», - подчеркнули в агентстве.

Э.Шафиев