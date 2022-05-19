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Бизнес и законодательство 19.05.2022 10:58

Азербайджан и Литва планируют создать деловой совет

Азербайджан и Литва обсуждают создание Делового совета сотрудничества, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Конфедерации предпринимателей Азербайджана.

«Договоренность о начале консультаций по этому вопросу была достигнута в ходе азербайджано-литовского бизнес-форума, состоявшегося в Баку 18 мая», - отметили в Конфедерации.

В ходе форума между Конфедерацией предпринимателей Азербайджана и Конфедерацией промышленников Литвы было подписан соглашение о сотрудничестве.

Документ направлен на расширение двухсторонних отношений в различных сферах экономики. В частности, предусматривается поощрение сотрудничества в инвестиционной сфере и сфере услуг, оказание поддержки в устранении препятствий, мешающих развитию экономического сотрудничества и т.д.

Б.Рустамбеков

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Тэги: ЛИТВА, СОВЕТ, ДЕЛОВОЙ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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