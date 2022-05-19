В Литве в конце 2022г ждут деловую миссию Азербайджана

В Литве ждут бизнес-миссию из Азербайджана в конце 2022 года, сообщил агентству «Интерфакс-Азербайджан» дипломатический источник.
«В Литве убеждены в том, что имеется большой потенциал для расширения экономического сотрудничества с Азербайджаном. Поэтому в Литве заинтересованы в изучении возможностей рынка и увеличении объемов двусторонней торговли. В связи с этим, в Литве в конце нынешнего года ждут деловую миссию Азербайджана», - отметил источник.
Как сообщалось ранее, накануне в Баку прошел азербайджано-литовский бизнес-форум, в работе которого приняли участие президенты Азербайджана и Литвы.
По итогам форума были подписаны ряд документов: соглашение «О международном дорожном транспорте», соглашение «О сотрудничестве между Торгово-промышленной палатой Азербайджанской Республики и Ассоциацией торгово-промышленных и ремесленных палат Литовской Республики», Меморандум «О сотрудничестве между Агентством развития малого и среднего бизнеса Азербайджанской Республики (KOBİA)и Ассоциацией торгово-промышленных и ремесленных палат Литовской Республики», меморандум «О сотрудничестве между Агентством поощрения экспорта и инвестиций Азербайджанской Республики (AZPROMO) и Литовским инновационным агентством», меморандум «О сотрудничестве между Агентством поощрения экспорта и инвестиций Азербайджанской Республики (AZPROMO) и Конфедерацией промышленников Литовской Республики», Договор «О сотрудничестве между Национальной конфедерацией организаций предпринимателей (работодателей) Азербайджанской Республики и Конфедерацией промышленников Литовской Республики».
Р.Ахмедов
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