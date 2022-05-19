Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.7904 RUR   0.0263 GBR   2.1208 TRY   0.1069

Цена на нефть

18.05 $/bbl +/- WTI 109.59 -2.81 Brent 109.11 -2.82

Погода в Баку

  ночь день

Бизнес и законодательство 19.05.2022 11:09

В Литве в конце 2022г ждут деловую миссию Азербайджана

В Литве ждут бизнес-миссию из Азербайджана в конце 2022 года, сообщил агентству «Интерфакс-Азербайджан» дипломатический источник.

«В Литве убеждены в том, что имеется большой потенциал для расширения экономического сотрудничества с Азербайджаном. Поэтому в Литве заинтересованы в изучении возможностей рынка и увеличении объемов двусторонней торговли. В связи с этим, в Литве в конце нынешнего года ждут деловую миссию Азербайджана», - отметил источник.

Как сообщалось ранее, накануне в Баку прошел азербайджано-литовский бизнес-форум, в работе которого приняли участие президенты Азербайджана и Литвы.

По итогам форума были подписаны ряд документов: соглашение «О международном дорожном транспорте», соглашение «О сотрудничестве между Торгово-промышленной палатой Азербайджанской Республики и Ассоциацией торгово-промышленных и ремесленных палат Литовской Республики», Меморандум «О сотрудничестве между Агентством развития малого и среднего бизнеса Азербайджанской Республики (KOBİA)и Ассоциацией торгово-промышленных и ремесленных палат Литовской Республики», меморандум «О сотрудничестве между Агентством поощрения экспорта и инвестиций Азербайджанской Республики (AZPROMO) и Литовским инновационным агентством», меморандум «О сотрудничестве между Агентством поощрения экспорта и инвестиций Азербайджанской Республики (AZPROMO) и Конфедерацией промышленников Литовской Республики», Договор «О сотрудничестве между Национальной конфедерацией организаций предпринимателей (работодателей) Азербайджанской Республики и Конфедерацией промышленников Литовской Республики».

Р.Ахмедов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ЛИТВА, БИЗНЕС, МИССИЯ


Похожие новости


Роль Азербайджана в качестве связующего звена между Европой и Азией усиливается – президент Литвы Предприниматели Азербайджана и Литвы могут расширить сотрудничество в сфере АПК, строительства, ИКТ, туризма, альтернативной энергетики Азербайджано-литовский бизнес-форум пройдет 9 апреля в Баку

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az