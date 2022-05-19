Япония направит еще $300 млн финансовой помощи Украине

Премьер Японии Фумио Кисида в четверг объявил, что Токио выделит Украине еще $300 млн финансовой помощи.

"От Украины звучали призывы предоставить ей краткосрочную помощь в то время, как финансовая ситуация там ухудшилась. (...) Япония как член G7 и международного сообщества должна ответить на эти призывы", - приводит "Киодо" слова премьера, сказанные журналистам в Токио.

Таким образом, общий объем такой помощи Японии для Украины возрастет до $600 млн. В минувший понедельник японское правительство подписало соглашение о выделении Киеву первого займа в размере $100 млн.

В свою очередь Кисида также заявил, что намерен рассказать о дальнейших планах помощи Токио Украине на переговорах с президентом США Джо Байденом, запланированных в будущий понедельник в Токио, и на встрече Четырехстороннего диалога по безопасности" (QUAD, в составе США, Австралии, Индии и Японии) во вторник.