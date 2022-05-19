ЕК даст оценку запросу Украины на вступление в ЕС к концу июня - Шольц

Канцлер ФРГ Олаф Шольц пообещал, что Еврокомиссия к концу июня даст оценку запросу Украины на вступление в ЕС.

"Украина запросила членство в Европейском союзе. Комиссия перед Европейским советом предположительно в конце июня даст свою оценку запросу", - сказал Шольц в бундестаге в четверг.

Он процитировал президента Франции Эмманюэля Макрона, который сказал, что процесс вступления в союз - это не вопрос нескольких месяцев или лет, но пообещал Украине поддержку в этом процессе.