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СНГ 19.05.2022 14:05

ЕК даст оценку запросу Украины на вступление в ЕС к концу июня - Шольц

Канцлер ФРГ Олаф Шольц пообещал, что Еврокомиссия к концу июня даст оценку запросу Украины на вступление в ЕС.

"Украина запросила членство в Европейском союзе. Комиссия перед Европейским советом предположительно в конце июня даст свою оценку запросу", - сказал Шольц в бундестаге в четверг.

Он процитировал президента Франции Эмманюэля Макрона, который сказал, что процесс вступления в союз - это не вопрос нескольких месяцев или лет, но пообещал Украине поддержку в этом процессе.

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