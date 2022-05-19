Иран продолжает производить обогащенный на 60% уран

Власти Ирана продолжают обогащать уран на 60%, заявил глава иранской Организации по атомной энергии Мохаммад Эслами.

"Саботаж врага в сфере ядерных технологий сделал их объектом первостепенного внимания (Ирана - ИФ). (...) И сегодня мы производим не только обогащенное на 20% топливо, но и топливо, обогащенное на 60%", - приводит агентство "Тасним" слова Эслами.

Он также напомнил о важности для иранской индустрии тяжелой воды, причем противники Ирана стараются оставить его без этого ресурса, обвиняя Тегеран в желании создать ядерное оружие.

В апреле 2021 года в МАГАТЭ подтвердили, что Иран начал процесс обогащения урана на 60% на атомной электростанции в Натанзе. До этого Иран производил уран, обогащенный на 20%. Однако, напоминает "Тасним", иранские власти приступили к процессу обогащения урана на 60% в ответ на взрыв, совершенный ранее на подземном предприятии в Натанзе.

В минувший вторник глава Минобороны Израиля Бени Ганц заявил, что что Ирану нужно еще несколько недель для получения запаса расцепляющих материалов, достаточных для создания ядерной бомбы. Министр отмечал, что Иран накопил 60 кг обогащенных на 60% материалов.

В 2015 году Иран и страны "шестерки" - пять постоянных членов Совбеза ООН и Германия - заключили Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), ядерное соглашение, согласно которому Тегеран должен ограничить развитие своей ядерной программы исключительно мирными целями. Были согласованы специальные параметры, включая уровень обогащения урана, допуск на иранские ядерные объекты инспекторов МАГАТЭ в обмен на пошаговое снятие санкций. Бывший президент США Дональд Трамп в 2018 году в одностороннем порядке вышел из СВПД и возобновил действие антииранских санкций, что побудило Тегеран к постепенному отказу от соблюдения некоторых условий сделки.

Впоследствии с апреля по декабрь 2021 года Иран и ряд мировых держав провели несколько раундов переговоров в Вене с целью восстановления СВПД. США напрямую в них не участвуют.