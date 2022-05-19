В Азербайджане создается Центр правовой экспертизы и законодательных инициатив

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ о создании Центра правовой экспертизы и законодательных инициатив.
Согласно указу, Центр создается как публичное юридическое лицо.
Уставной капитал Центра определен в 100 тыс. манатов и формируется за счет средств государственного бюджета Азербайджана.
Общее руководство Центром будет осуществлять Наблюдательный совет (НС), состоящий из 5 человек (председатель и четыре члена).
Текущее руководство Центром осуществляет исполнительный директор назначаемый и освобождаемый от должности со стороны НС. Расходы на содержание и деятельности Центра осуществляется на средства государственного бюджета и из других финансовых источников, не запрещенных законом.
Центр является правопреемником института «Права и прав человека» при Национальной академии наук Азербайджана. Все имущество, права и обязательства института переходят Центру.
Согласно указу, президент Азербайджана назначает и освобождает от занимаемой должности председателя и трех членов НС (четвертый член НС – глава аппарата Милли Меджлиса), упраздняет и вновь организовывает Центр, создает органы управления.
Полный текст указа и положение Центра опубликованы в четверг на сайте главы государства.
Б.Рустамбеков
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