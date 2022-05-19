Британия вводит санкции против ряда авиакомпаний России

Власти Великобритании в четверг включили в санкционные списки три российских авиаперевозчика - "Аэрофлот", авиакомпанию "Россия" и "Уральские авиалинии".
Согласно документу британского Минфина, ограничительные меры предусматривают замораживание активов этих компаний.
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