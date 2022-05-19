Россия надеется на решение вопроса вывоза зерна из Украины - МИД

Вопрос вывоза зерна с Украины обсуждается, в том числе, с участием ООН, Россия надеется на взаимовыгодное решение вопроса, заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко.
"Этот вопрос обсуждается, в том числе, при участии генерального секретаря ООН Гутерриша, он его ставил, в том числе, когда он был в Москве, во время переговоров с президентом. Надеемся, что будут найдены решения, которые будут выгодны всем", - сказал Руденко журналистам.
Генсек ООН ведет переговоры с Россией и другими странами, чтобы не препятствовать вывозу зерна из портов Украины в обмен на смягчение санкций против удобрений из РФ и Белоруссии. Между тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что морская акватория у берегов Украины опасна для судоходства, необходимо ее разминирование.
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