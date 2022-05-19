Турция скажет «нет» членству Финляндии и Швеции в НАТО - Эрдоган

Турция не поддержит идею приема Финляндии и Швеции в состав НАТО, сообщает в четверг "Анадолу", цитируя президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана.
"Президент Эрдоган заявил, что Турция скажет "нет" вступлению Финляндии и Швеции в НАТО", - сообщает агентство, напоминая, что высокопоставленные представители этих двух стран намерены посетить Анкару для прояснения ее позиции по этому вопросу.
Накануне турецкая сторона заблокировала процесс рассмотрения заявок Швеции и Финляндии на вступление в НАТО.
Эрдоган и ранее заявлял, что отрицательно смотрит на идею вступления этих стран в Североатлантический альянс. Он обосновывает такую позицию тем, что представители "Рабочей партии Курдистана" (РПК), признанной в Турции террористической организацией, "действуют в этих скандинавских странах". В частности турецкий лидер указывал, что эти страны отказываются экстрадировать людей, которых Анкара считает террористами, и вводили санкции против Анкары.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг накануне принял в Брюсселе у постпредов Финляндии Клауса Корхонена и Швеции Акселя Вернхоффа заявки на членство их стран в альянсе.
В Азербайджане создается Центр правовой экспертизы и законодательных инициатив
Азербайджан планирует реализацию масштабных проектов в сфере АПК в Карабахе и Зангезуре - Алиев
Азербайджан и Иран обсудили развитие отношений в сфере безопасности
Михельсон: Европе понадобятся многие годы и инвестиции, чтобы заменить газ из РФ
Гянджинский автозавод получит около 1 тыс. тракторокомплектов из Беларуси на $15 млн
Алиев назначил нового ректора Академии юстиции
Азербайджан в летний сезон рассчитывает на рост турпотока из стран Ближнего Востока
Число выявленных случаев заражения COVID-19 в мире превысило 525 млн - университет Хопкинса
ИВ Сумгайыта направит около 250 тыс. манатов на закупку мусорных контейнеров
ГААД получит 2,1 млн манатов на стротельство автодороги в Евлахском районе
Алиев поручил проанализировать потенциал развития АПК и туризма в Зангилане
Гюнай Джалилова: В 2021 году Yelo Bank достиг большего, чем планировал
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
Access2Success: тренинги для женщин-предпринимателей
Yelo Bank стал новым партнером SİMA
Энергетический форум пройдет в Баку в начале июня
Бухара готовится к первому Международному фестивалю золотошвейного и ювелирного дела
ГНС Азербайджана организует форум, посвященный налоговым реформам
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают
Савельев про Делягина: некоторые официальные лица не всегда отдают отчет тому, что они говорят публично
Российский депутат: призывы к нанесению военных ударов по Азербайджану являются не просто безответственными, но разрушительными, в том числе и для РФ