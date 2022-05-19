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Регион 19.05.2022 14:09

Турция скажет «нет» членству Финляндии и Швеции в НАТО - Эрдоган

Турция не поддержит идею приема Финляндии и Швеции в состав НАТО, сообщает в четверг "Анадолу", цитируя президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана.

"Президент Эрдоган заявил, что Турция скажет "нет" вступлению Финляндии и Швеции в НАТО", - сообщает агентство, напоминая, что высокопоставленные представители этих двух стран намерены посетить Анкару для прояснения ее позиции по этому вопросу.

Накануне турецкая сторона заблокировала процесс рассмотрения заявок Швеции и Финляндии на вступление в НАТО.

Эрдоган и ранее заявлял, что отрицательно смотрит на идею вступления этих стран в Североатлантический альянс. Он обосновывает такую позицию тем, что представители "Рабочей партии Курдистана" (РПК), признанной в Турции террористической организацией, "действуют в этих скандинавских странах". В частности турецкий лидер указывал, что эти страны отказываются экстрадировать людей, которых Анкара считает террористами, и вводили санкции против Анкары.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг накануне принял в Брюсселе у постпредов Финляндии Клауса Корхонена и Швеции Акселя Вернхоффа заявки на членство их стран в альянсе.

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