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ТЭК 19.05.2022 14:14

Михельсон: Европе понадобятся многие годы и инвестиции, чтобы заменить газ из РФ

Европе понадобятся многие годы и значительные инвестиции, чтобы заменить российский газ. Такое мнение высказал на форуме "Новые горизонты" российского общества "Знание" глава "НОВАТЭКа" Леонид Михельсон.

На вопрос, может ли какая-то страна заменить Россию на газовом рынке Европы, Михельсон заявил: "Нет такой страны, которая может это сделать. Потребление Евросоюза - более 500 млрд кубометров газа, из которых более половины импортируется - туда поставляют Норвегия, Алжир, Катар".

Отчасти, по его словам, российские поставки могут быть замещены дорогостоящим в доставке сжиженным природным газом с мобилизацией всех ресурсов на планете: "На 90% можно как раз решать именно под увеличение производства СПГ. Это годы, годы и годы и многие-многие страны. Только громадные инвестиции во все возможные пункты добычи, где есть газ, могут это как-то возместить".

"Наверное, в жизни все можно. (Вопрос - ИФ)Какой период, и сколько это стоит. Чем меньше период, тем более громадная стоимость. Европа занимает такую "хорошую" позицию, что не очень-то хочет инвестировать в дополнительную добычи нефти и газа - она хочет ее получать", - заметил глава "НОВАТЭКа".

Он также упомянул об опасных призывах изымать доходы энергетических компаний: "Некоторые политики говорят, что не надо сдерживать цены, а работать на уменьшение потребления, а у больших компаний, которые получают сверхприбыли, давайте ее отберем и раздадим народу. Есть законы, нет законов - придумаем. Политически красиво. Но это - нонсенс".

Михельсон также предупредил: "Еще до санкций и ковида "зеленая" повестка дня уже начала приводить к недоставке энергоресурсов на европейский рынок. Не соблюдаются сроки ветряной, солнечной генерации. Ветер оказывается дует на 365 дней в году и громадные проблемы через это возникают. Это довольно сложная программа, которая должна быть грамотно выстроена. В итоге кто проиграет? Все население Европы проиграет, что продукция с европейского рынка с такой стоимостью энергоресурсов будет просто неконкуретноспособна".

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