Chapman Taylor подготовит концепцию Мемориального комплекса в Гяндже

Центр территориального строительства и планирования (ЦТСП) при Госкомитете по градостроительству и архитектуре Азербайджана привлек «Chapman Taylor LLP» к подготовке концепции Гянджинского мемориального комплекса.
Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», согласно данным, опубликованным на сайте www.tender.gov.az, с Chapman Taylor заключен соответствующий контракт, сумма которого составляет 440 тыс. 428,45 манат.
Как сообщалось ранее, президент Азербайджана 30 января 2022 года заложил фундамент Гянджинского Мемориального комплекса.
Комплекс будет построен в память о мирных жителях Гянджи, погибших в результате ракетных атак Вооруженных сил Армении осенью 2020 года в период Второй Карабахской войны.
ВС Армении в октябре 2020 года пять раз подвергали Гянджу ударам из ракетных комплексов «Точка-У», «Смерч», «СКАД» и др. В результате погибли 26 мирных жителей, включая 6 детей, еще 142 жителя получили ранения, в том числе 31 ребенок.
Э.Шафиев
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