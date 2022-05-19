Доходы Азербайджана в январе-апреле от приватизации и сдачи в аренду госимущества превысили 23,5 млн манатов

Поступления в госбюджет Азербайджана от приватизации и сдачи в аренду государственного имущества в январе-апреле 2022 года составили 23,6 млн манатов ($13,9 млн), сообщает Госслужба по имущественным вопросам при министерстве экономики.
«В январе-апреле 2022 года поступления в госбюджет от приватизации госимущества составили 14,9 млн манатов. Кроме того, поступления в госбюджет от сдачи в аренду госимущества составили 8,7 млн манатов», - отметили в Службе.
За четыре месяца проведено 27 аукционов по приватизации госимущества. На аукционах были приватизированы акции 10 акционерных обществ, 6 малых государственных предприятий, одно незавершенное строительство и 265 автомобилей.
Также заключено 1 165 договора аренды нежилых площадей. Из них 324 относятся к нежилым помещениям и 841 к земельным участкам.
Б.Рустамбеков
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