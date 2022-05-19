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19.05.2022 15:36

Скидка до 20% от CityNet

Абоненты CityNet отныне получат скидку как сами, так и их друзья, приглашенные подключится к услугам интернет провайдера. Согласно новой кампании, годовая скидка составит 10%, если абонент пригласит 1 друга. Если же, будут приглашены 2 друга, то годовая скидка будет 20%.

В рамках кампании, каждый новый приглашенный абонент CityNet также получит годовую скидку 10%. Следует отметить, что новым абонентам бесплатно предоставляется TV Box и Wi-Fi роутер в течение периода подписки.

Чтобы воспользоваться кампанией, абоненту достаточно перейти по ссылке и заполнить информацию о себе и приглашённом друге. Один абонент может пригласить до двух друзей для подписки на услуги CityNet. Кампания распространяется на выбранные тарифы и будет действовать в течение ограниченного времени.

CityNet предоставляет в городах Баку, Сумгайыт и Хырдалан услуги высокоскоростного фиксированного интернета и цифрового телевидения (более 240 телеканалов, в том числе 40 каналов HD). Услуга установки предоставляется абонентам в течение 24 часов. Абоненты могут проверить наличие услуги по любому адресу на сайте компании. По вопросам подключения, новых и существующих кампаний и тарифов, а также технической поддержки достаточно обращаться по телефонам *1177 и (012)537 77 77. Чтобы подключиться к услугам провайдера СityNet, достаточно позвонить в Колл-центр и оформить заказ. Более подробную информацию можно найти на официальном сайте www.citynet.az.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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