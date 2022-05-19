Индонезия снимет запрет на экспорт пальмового масла с 23 мая

Индонезия отменит запрет на экспорт пальмового масла из страны с 23 мая, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой за заявление президента страны Джоко Видодо.
Как сообщалось, правительство Индонезии запретило экспорт этого продукта с 28 апреля в связи с его нехваткой внутри страны.
В ходе брифинга в четверг Видодо заявил, что ситуация с предложением пальмового масла в Индонезии улучшилась.
Правительство пыталось взять под контроль цены на пальмовое масло и обеспечить его достаточное предложение на внутреннем рынке с конца прошлого года, за счет различных ограничений, отмечает Bloomberg. Уже в этом году ситуацию усугубил российско-украинский конфликт, который, как опасаются многие, может ограничить предложение растительных масел на мировом рынке.
Стоимость масла по-прежнему превышает целевой показатель властей в 14 тыс. индонезийских рупий ($0,97 за литр). Повышение цен на него привело к скачку темпов инфляции в Индонезии в апреле до максимальных за три года 3,47% в годовом выражении.
Индонезия является крупнейшим мировым экспортером пальмового масла, которое используется в производстве широкого круга продуктов питания, а также мыла и биотоплива. Введение запрета на его экспорт создало угрозу дальнейшего роста цен в цепочках поставок множества продуктов в условиях и без того высокой инфляции, отмечают эксперты.
Сотни индонезийских фермеров вышли на протесты с требованием отменить запрет на экспорт, поскольку от этого страдают их доходы.
Августовские фьючерсы на пальмовое масло на бирже деривативов в Малайзии в четверг снизились в цене на 1% - до 6074 ринггитов ($1379) за тонну.
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