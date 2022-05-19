Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.7851 RUR   0.0268 GBR   2.1065 TRY   0.1065

Цена на нефть

18.05 $/bbl +/- WTI 109.59 -2.81 Brent 109.11 -2.82

Погода в Баку

  ночь день

АПК 19.05.2022 15:41

Индонезия снимет запрет на экспорт пальмового масла с 23 мая

Индонезия отменит запрет на экспорт пальмового масла из страны с 23 мая, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой за заявление президента страны Джоко Видодо.

Как сообщалось, правительство Индонезии запретило экспорт этого продукта с 28 апреля в связи с его нехваткой внутри страны.

В ходе брифинга в четверг Видодо заявил, что ситуация с предложением пальмового масла в Индонезии улучшилась.

Правительство пыталось взять под контроль цены на пальмовое масло и обеспечить его достаточное предложение на внутреннем рынке с конца прошлого года, за счет различных ограничений, отмечает Bloomberg. Уже в этом году ситуацию усугубил российско-украинский конфликт, который, как опасаются многие, может ограничить предложение растительных масел на мировом рынке.

Стоимость масла по-прежнему превышает целевой показатель властей в 14 тыс. индонезийских рупий ($0,97 за литр). Повышение цен на него привело к скачку темпов инфляции в Индонезии в апреле до максимальных за три года 3,47% в годовом выражении.

Индонезия является крупнейшим мировым экспортером пальмового масла, которое используется в производстве широкого круга продуктов питания, а также мыла и биотоплива. Введение запрета на его экспорт создало угрозу дальнейшего роста цен в цепочках поставок множества продуктов в условиях и без того высокой инфляции, отмечают эксперты.

Сотни индонезийских фермеров вышли на протесты с требованием отменить запрет на экспорт, поскольку от этого страдают их доходы.

Августовские фьючерсы на пальмовое масло на бирже деривативов в Малайзии в четверг снизились в цене на 1% - до 6074 ринггитов ($1379) за тонну.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az