Государства ЕС и Европарламент достигли предварительного соглашения по обязательствам о запасах газа

Совет ЕС объявил в четверг о предварительном соглашении с Европарламентом по законодательству Евросоюза о заполнении газохранилищ.
"Соглашение достигнуто по предложению, которое Еврокомиссия (ЕК) выдвинула менее двух месяцев назад. Процедура была очень быстрой, чтобы отреагировать на ситуацию, в которой мы находимся", - сказал официальный представитель ЕК Тим Макфи на брифинге в Брюсселе, комментируя событие.
"Предлагаемый регламент направлен на то, чтобы мощности хранилищ в ЕС были заполнены до зимнего сезона и могли быть поделены между государствами-членами в духе солидарности", - говорится в опубликованном коммюнике.
В документе отмечается, что в ходе состоявшихся переговоров стороны согласились, что подземные хранилища газа на территории государств-членов должны быть заполнены не менее чем на 80% их вместимости до зимы 2022/2023 гг. и до 90% до следующих зимних периодов.
Кроме того, сообщается, что союз попытается коллективно заполнить 85% мощности подземных хранилищ газа в 2022 году.
Поскольку не все государства-члены имеют хранилища на своей территории, объясняют в Брюсселе, договаривающиеся стороны согласились, что страны ЕС, не имеющие хранилищ, будут иметь доступ к запасам хранения газа в других государствах-членах.
Совет ЕС и Европарламент приняли решение о системе "траектории заполнения", которая позволит осуществлять непрерывный мониторинг в течение всего сезона заполнения.
Стороны также договорились об обязательной сертификации всех операторов систем хранения, "чтобы избежать потенциальных рисков внешнего воздействия на критически важные инфраструктуры хранения, которые могут поставить под угрозу безопасность энергоснабжения и другие важные интересы безопасности". Несертифицированные операторы должны будут отказаться от права собственности или контроля над хранилищами.
В результате переговоров было предоставлено исключение из этих обязательств для Кипра, Мальты и Ирландии, поскольку они не связаны напрямую с газовой системой других государств-членов.
Еврокомиссия приветствовала в четверг достигнутое соглашение между Европарламентом и государствами-членами ЕС по ее законодательному предложению о минимальных обязательствах по заполнению газохранилищ. "Уже в этом году государства-члены должны будут достичь минимального уровня хранения газа 80% к 1 ноября, чтобы защититься от возможных перебоев в поставках. С 2023 года цель будет повышена до 90% заполнения полного объема хранилищ газа к 1 ноября", - говорится в заявлении ЕК.
Теперь должны быть приняты окончательные официальные решения Европарламента и Совета ЕС, чтобы новый регламент вступил в силу.
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