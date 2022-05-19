Саммит ЕАЭС пройдет 27 мая в видеоформате

Заседание Высшего Евразийского экономического совета, которое планировалось провести в Бишкеке 27 мая, пройдет в формате видеоконференции, в его повестке дня значится 14 вопросов, заявил председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Михаил Мясникович.

"Мы готовились к тому, что это будет проходить в очном формате, но буквально на днях было принято решение, что главы государств будут на форуме и на заседании совета присутствовать в режиме видео-конференц-связи", - сказал Мясникович, слова которого приводит госагентство БелТА.

Мясникович уточнил, что работа секций и панельных дискуссий на форуме будет проводиться в очном формате в Бишкеке, как и планировалось.

Также председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии сообщил, что страны ЕАЭС намерены выработать актуальную модель и схему расчетов.

"Сейчас подписано временное соглашение, по которому работают Белоруссия и Россия на базе российского рубля. А Армения, Казахстан и Кыргызстан используют старую схему валютных расчетов между собой, а с нами - на базе российского рубля", - рассказал он.

"В этом плане, безусловно, будет интересный очень рассматриваться вопрос, который касается изменений в договор о Евразийском экономическом союзе по некой современной модели и схеме расчетов", - добавил Мясникович.

По его словам, президент Белоруссии Александр Лукашенко высказал свои соображения на данный счет, которые, безусловно, будут использоваться в практической деятельности. "И в оставшееся время еще надо будет подкорректировать определенные документы, проекты которых представляются на рассмотрение главам государств", - добавил Мясникович.