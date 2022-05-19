США разрабатывают меры против получения РФ прибыли от экспорта нефти

США прорабатывают ряд мер, включая санкции против покупателей нефти РФ, с целью снизить доходы России от нефтяного экспорта, сообщает The New York Times со ссылкой на нынешних и бывших представителей американской администрации.

"Администрация Байдена изучает различные типы вторичных санкций, но пока не выработала определенную программу действий, заявили на условиях анонимности представители властей", - пишет газета.

Так, в Вашингтоне могут решить наказывать иностранных покупателей нефти РФ, игнорирующих ограничения США в этой сфере, путем запрета этим структурам иметь дело с американскими компаниями и странами-партнерами США.

Ранее США использовали вторичные санкции для сокращения иранского нефтяного экспорта с целью подорвать финансирование ядерной программы Ирана. В 2020 году американские власти ввели санкции против компаний в Китае, Вьетнаме и ОАЭ за их роль в приобретении и транспортировке иранской нефти.

Кроме того, власти США рассматривают возможность потребовать от иностранных компаний установить потолок цены при закупках нефти РФ - ниже рыночной: в противном случае компании столкнутся с американскими санкциями. Еще один вариант возможных действий - обязать банки под угрозой санкций переводить платежи за нефть РФ на спецсчета, которые Россия сможет использовать лишь для приобретения таких необходимых товаров как продовольствие и медикаменты.

Однако, отмечает The New York Times, реализация таких мер стала бы "шагом к эскалации, который мог бы привести США к политическому конфликту с Китаем, Индией, Турцией и другими странами, покупающими российскую нефть".

Помимо этого, напоминает газета, экономическая изоляция ранее мало повлияла на изменение политического курса Ирана, КНДР, Кубы, Венесуэлы.

Тем временем Международное энергетическое агентство обнародовало доклад, согласно которому Россия за этот год заработала на нефтяном экспорте из-за роста цен на нефть на 50% больше по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.