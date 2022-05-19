В Азербайджане от COVID-19 лечатся менее 50 человек

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 10 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 составляет 792 тыс. 695, сообщает в четверг республиканский оперативный штаб.
Сутками ранее было выявлено 5 случаев COVID-19.
За прошедшие сутки не зарегистрировано летальных исходов из-за новой коронавирусной инфекции. Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 9 тыс. 710 человек, следует из опубликованных данных.
От COVID-19 вылечились 782 тыс. 936 человек (+ 3 за сутки).
В настоящее время на лечении и карантине находится 49 человек.
За сутки медики провели 2 тыс. 964 теста на коронавирус против 3 тыс. 919 тестов накануне. Всего в стране с начала пандемии сделано 6 млн 865 тыс. 181 тестов на COVID-19.
Х.Насирзаде
В Азербайджане создается Центр правовой экспертизы и законодательных инициатив
Азербайджан планирует реализацию масштабных проектов в сфере АПК в Карабахе и Зангезуре - Алиев
Азербайджан и Иран обсудили развитие отношений в сфере безопасности
Китай планирует закупать российскую нефть для стратегических резервов
Xalq Bank увеличил в 2021г розничное кредитование на 10,4%, корпоративное - сократил на 13,2%
ИВ Сумгайыта направит около 250 тыс. манатов на закупку мусорных контейнеров
ГААД получит 2,1 млн манатов на стротельство автодороги в Евлахском районе
Алиев поручил проанализировать потенциал развития АПК и туризма в Зангилане
ЕС рассчитывает, что Турция снимет возражения против вступления в НАТО Финляндии и Швеции
Саммит ЕАЭС пройдет 27 мая в видеоформате
Польша готова строить постоянные базы для войск союзников по НАТО
Гюнай Джалилова: В 2021 году Yelo Bank достиг большего, чем планировал
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
Access2Success: тренинги для женщин-предпринимателей
Энергетический форум пройдет в Баку в начале июня
Бухара готовится к первому Международному фестивалю золотошвейного и ювелирного дела
ГНС Азербайджана организует форум, посвященный налоговым реформам
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают
Савельев про Делягина: некоторые официальные лица не всегда отдают отчет тому, что они говорят публично
Российский депутат: призывы к нанесению военных ударов по Азербайджану являются не просто безответственными, но разрушительными, в том числе и для РФ