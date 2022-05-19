В Азербайджане от COVID-19 лечатся менее 50 человек

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 10 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 составляет 792 тыс. 695, сообщает в четверг республиканский оперативный штаб.

Сутками ранее было выявлено 5 случаев COVID-19.

За прошедшие сутки не зарегистрировано летальных исходов из-за новой коронавирусной инфекции. Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 9 тыс. 710 человек, следует из опубликованных данных.

От COVID-19 вылечились 782 тыс. 936 человек (+ 3 за сутки).

В настоящее время на лечении и карантине находится 49 человек.

За сутки медики провели 2 тыс. 964 теста на коронавирус против 3 тыс. 919 тестов накануне. Всего в стране с начала пандемии сделано 6 млн 865 тыс. 181 тестов на COVID-19.

Х.Насирзаде