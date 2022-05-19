ЕС рассчитывает, что Турция снимет возражения против вступления в НАТО Финляндии и Швеции

В ЕС надеются, что НАТО разрешит проблему, связанную с возражениями Турции против вступления в альянс Финляндии и Швеции, заявила Набила Массрали, официальный представитель главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля.
"Совет ЕС продемонстрировал свою поддержку этим двум странам, когда они уведомили о своем желании присоединиться к НАТО. Действительно, Турция выдвинула некоторые возражения, но я надеюсь, что НАТО их преодолеет", - сказала пресс-секретарь в четверг на брифинге в Брюсселе.
Так она ответила на просьбу прокомментировать ситуацию с вступлением Финляндии и Швеции в НАТО в свете позиции Турции.
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