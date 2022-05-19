Шпионская активности в Германии достигла уровня холодной войны, а может и выше

Шпионская активность в Германии в настоящее время очень высока и достигает уровня холодной войны, заявил глава Федерального ведомства по защите конституции ФРГ Томас Хальдеванг.

"Сегодня мы фиксируем уровень шпионажа против Германии минимум на уровне холодной войны, если ненамного выше", - сказал глава ведомства, его цитирует телеканал N-tv.

По его словам, указаний на новое противостояние между демократическими странами и авторитарными государствами в настоящее время предостаточно.