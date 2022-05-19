Бывший канцлер Германии Шредер лишился бюро и сотрудников в бундестаге

Экс-канцлер ФРГ Герхард Шредер остался без ранее полагавшемуся ему бюро в бундестаге за государственный счет и без сотрудников, сообщает Spiegel.

По решению комитета бундестага по бюджету, эту статью расходов сократили, соответствующий запрос подали представители правящей в Германии коалиции.

Таким образом, формально его бюро в бундестаге прекратит работу.

В прошлом году расходы на сотрудников Шредера и их командировки составили 419 тысяч евро, расходы на аренду помещений и их меблировку не учитывались.

Шрёдер подвергается критике в Германии за работу на российские компании.