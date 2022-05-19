Токаев поручил разработать долгосрочную концепцию налоговой политики Казахстана

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил правительству страны совместно с бизнес-сообществом разработать долгосрочную концепцию налоговой политики.

"Отдельного внимания требуют налоговая политика и администрирование. В этой сфере сегодня наблюдается определенный дисбаланс. Например, некоторые крупные компании в рамках действующих режимов ухитряются платить налоги на уровне малых предприятий. Освобождение доходов целых групп бизнеса или видов деятельности вместо точечных стимулирующих мер становится инструментом для манипуляций", - отметил глава государства на встрече с представителями казахстанского бизнеса в четверг.

По его словам, необходимо подумать над исправлением таких перекосов, которые не просто приводят к потерям бюджета, а способствуют расслоению в обществе, снижают справедливость распределения национального благосостояния.

Он отметил, что после того как государство и бизнес придут к консенсусу, нужно стабилизировать налоговое законодательство и прекратить практику спорадических изменений.

"Поручаю правительству совместно с бизнес-сообществом разработать долгосрочную концепцию налоговой политики. В документе должны быть раскрыты основные подходы к налогообложению в стране. Налоговая политика в основных ее параметрах должна быть стабильна", - сказал Токаев.

Он отметил, что отдельное внимание следует уделить упрощению процессов уплаты налогов, их администрированию с исключением человеческого фактора за счет цифровизации.

Токаев также поставил задачу соблюдать баланс между интересами бизнеса и государства. Для этого, по его словам, требуются системные меры по снижению репрессивного характера деятельности контролирующих органов.