Североатлантический альянс постарается отреагировать на обеспокоенность, которую выразила Турция, заблокировав процесса рассмотрения заявок Швеции и Финляндии на вступление в НАТО, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.

"Конечно, мы хотим отреагировать на обеспокоенность, которую Турция выразила", - сказал он журналистам в Копенгагене.

Он выразил надежду, что это позволит "найти соглашение для того, чтобы продвинуться" в вопросе заявок Швеции и Финляндии.

Ранее в четверг президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган вновь заявил, что Анкара не поддержит идею приема Финляндии и Швеции в состав НАТО.

Накануне турецкая сторона заблокировала процесс рассмотрения заявок Швеции и Финляндии на вступление в НАТО.

Эрдоган обосновывает такую позицию Анкары тем, что представители "Рабочей партии Курдистана" (РПК), признанной в Турции террористической организацией, "действуют в этих скандинавских странах". В частности, турецкий лидер указывал, что эти страны отказываются экстрадировать людей, которых Анкара считает террористами, и вводили санкции против Анкары.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг в среду принял в Брюсселе у постпредов Финляндии Клауса Корхонена и Швеции Акселя Вернхоффа заявки на членство их стран в альянсе.