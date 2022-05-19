ВС Армении вновь обстреляли позиции азербайджанских военных на границе - Минобороны

Армянские вооруженные силы вновь подвергли обстрелу позиции армии Азербайджана на границе, сообщает Минобороны. “ВС Армении 19 мая в дневное время обстреляли позиции азербайджанской армии в направлении населенного пункта Еллиджа Кельбаджарского района с позиций близ государственной границы в населенном пункте Ашагы Шорджа Басаркечарского района”, - отмечается в сообщении. Оборонное ведомство сообщает, что подразделения азербайджанской армии приняли адекватные ответные меры. Х.Насирзаде



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