В Карабахе и Восточном Зангезуре от мин и снарядов очищено более 17 тыс. га

Минобороны Азербайджана сообщает о продолжении инженерных работ на освобожденных территориях (Карабах и Восточный Зангезур – ИФ).
«С целью обеспечения безопасного и бесперебойного движения транспортных средств частями и подразделениями инженерных войск армии Азербайджана ведутся работы по очищению дорог от мин и благоустройству, проводятся работы по укреплению боевых позиций и линий, прокладываются новые пути обеспечения к позициям наших подразделений, дислоцированных в горных и труднопроходимых местностях», - говорится в заявлении оборонного ведомства.
В информации отмечается, что на освобожденных территориях инженерно-сапёрными подразделениями ВС Азербайджана с 10 ноября 2020 года по сегодняшний день полностью очищено более 17,2 тыс. гектаров территории, обнаружено и уничтожено более 6 тыс. единиц противопехотных, более 2,1 тыс. единиц противотанковых и свыше 9,4 тыс. единиц различных видов неразорвавшихся боеприпасов.
Х.Насирзаде
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