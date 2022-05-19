Нефть дешевеет третьи торги подряд, Brent - $108,91 за баррель

Цены на нефть продолжают снижаться в ходе торгов в четверг, опускаясь третью сессию подряд на фоне опасений по поводу глобального экономического роста и спроса на топливо.
Июльские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:45 подешевели на $0,2 (0,18%) - до $108,91 за баррель.
Стоимость фьючерса на WTI на июнь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) снизилась к этому времени на $0,82 (0,75%) - до $108,77 за баррель.
Накануне обе эталонные марки подешевели на 2,5%.
Страхи инвесторов по поводу падения мирового спроса на топливо усиливаются, что оказывает негативное влияние на нефтяной рынок.
Не смогли исправить ситуацию даже данные о падении запасов нефти в США на прошлой неделе на 3,39 млн баррелей вместо ожидавшегося роста на 2 млн баррелей.
Товарные запасы бензина в Штатах снизились на 4,78 млн баррелей, дистиллятов - увеличились на 1,24 млн баррелей. Аналитики ожидали их уменьшения соответственно на 1,4 млн баррелей и 600 тыс. баррелей.
Раиси передал приглашение Алиеву посетить с визитом Иран
Алиев и Пашинян 22 мая проведут встречу в Брюсселе
В Карабахе и Восточном Зангезуре от мин и снарядов очищено более 17 тыс. га
Марокко отменило ПЦР-тесты для вакцинированных путешественников
ВОЗ разрешила экстренное применение китайской вакцины от COVID-19 компании CanSino Biologics
ИВ Сумгайыта направит около 250 тыс. манатов на закупку мусорных контейнеров
ГААД получит 2,1 млн манатов на стротельство автодороги в Евлахском районе
Алиев поручил проанализировать потенциал развития АПК и туризма в Зангилане
Сенат США одобрил помощь Украине в размере почти $40 млрд
Франция разместила в Румынии ракетную систему "земля-воздух" для прикрытия авиабазы НАТО
Гюнай Джалилова: В 2021 году Yelo Bank достиг большего, чем планировал
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
Access2Success: тренинги для женщин-предпринимателей
Энергетический форум пройдет в Баку в начале июня
Бухара готовится к первому Международному фестивалю золотошвейного и ювелирного дела
ГНС Азербайджана организует форум, посвященный налоговым реформам
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают
Савельев про Делягина: некоторые официальные лица не всегда отдают отчет тому, что они говорят публично
Российский депутат: призывы к нанесению военных ударов по Азербайджану являются не просто безответственными, но разрушительными, в том числе и для РФ