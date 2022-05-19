Нефть дешевеет третьи торги подряд, Brent - $108,91 за баррель

Цены на нефть продолжают снижаться в ходе торгов в четверг, опускаясь третью сессию подряд на фоне опасений по поводу глобального экономического роста и спроса на топливо.

Июльские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:45 подешевели на $0,2 (0,18%) - до $108,91 за баррель.

Стоимость фьючерса на WTI на июнь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) снизилась к этому времени на $0,82 (0,75%) - до $108,77 за баррель.

Накануне обе эталонные марки подешевели на 2,5%.

Страхи инвесторов по поводу падения мирового спроса на топливо усиливаются, что оказывает негативное влияние на нефтяной рынок.

Не смогли исправить ситуацию даже данные о падении запасов нефти в США на прошлой неделе на 3,39 млн баррелей вместо ожидавшегося роста на 2 млн баррелей.

Товарные запасы бензина в Штатах снизились на 4,78 млн баррелей, дистиллятов - увеличились на 1,24 млн баррелей. Аналитики ожидали их уменьшения соответственно на 1,4 млн баррелей и 600 тыс. баррелей.