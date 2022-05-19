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СНГ 19.05.2022 20:03

Министр финансов Германии обещал Украине 1 млрд евро финансовой помощи

Глава Минфина ФРГ Кристиан Линднер сообщил о планах выделения Украине помощи на 1 млрд евро.

"Только что я объявил на встрече, что мы хотим участвовать в помощи в объеме 1 миллиарда евро... в грантах", - сказал министр в четверг журналистам в немецком городе Кенигсвинтер, где проходит встреча министров финансов стран G7.

"Семерка" планирует собрать 15 млрд евро с тем, чтобы покрыть потребности Украины на три ближайших месяца. США обещает примерно половину. На прямой связи с участниками встречи был премьер Украины Денис Шмыгаль.

Линднер сказал, что речь на встрече идет о том, как добиться финансовой стабильности в условиях высокой инфляции, о способах стабилизации экономик после пандемии коронавируса и помощи Украине.

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Тэги: ФРГ, УКРАИНА, ФИНАНСЫ, ПОМОЩЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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