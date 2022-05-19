Министр финансов Германии обещал Украине 1 млрд евро финансовой помощи

Глава Минфина ФРГ Кристиан Линднер сообщил о планах выделения Украине помощи на 1 млрд евро.
"Только что я объявил на встрече, что мы хотим участвовать в помощи в объеме 1 миллиарда евро... в грантах", - сказал министр в четверг журналистам в немецком городе Кенигсвинтер, где проходит встреча министров финансов стран G7.
"Семерка" планирует собрать 15 млрд евро с тем, чтобы покрыть потребности Украины на три ближайших месяца. США обещает примерно половину. На прямой связи с участниками встречи был премьер Украины Денис Шмыгаль.
Линднер сказал, что речь на встрече идет о том, как добиться финансовой стабильности в условиях высокой инфляции, о способах стабилизации экономик после пандемии коронавируса и помощи Украине.
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