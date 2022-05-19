Алиев и Пашинян 22 мая проведут встречу в Брюсселе

Премьер-министр Армении Никол Пашинян 22 мая с рабочим визитом посетит Брюссель. Как сообщает пресс-служба правительства, в Брюсселе запланирована трехсторонняя встреча Пашиняна с председателем Европейского Совета Шарлем Мишелем и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

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