Алиев и Пашинян 22 мая проведут встречу в Брюсселе

Премьер-министр Армении Никол Пашинян 22 мая с рабочим визитом посетит Брюссель.
Как сообщает пресс-служба правительства, в Брюсселе запланирована трехсторонняя встреча Пашиняна с председателем Европейского Совета Шарлем Мишелем и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.
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