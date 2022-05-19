Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.7851 RUR   0.0268 GBR   2.1065 TRY   0.1065

Цена на нефть

18.05 $/bbl +/- WTI 109.59 -2.81 Brent 109.11 -2.82

Погода в Баку

  ночь день

Туризм 19.05.2022 22:30

Испания отменит требование о вакцинации для туристов, въезжающих из не входящих в ЕС стран - министр

В течение нескольких дней Испания отменит требование о предоставлении сертификатов вакцинации для туристов из стран, не входящих в Евросоюз, заявила министр промышленности, торговли и туризма Испании Мария Рейес Марото в интервью радиостанции Onda Cero.

По ее словам, такие туристы смогут при въезде предоставить только отрицательный тест на коронавирус.

"Это вопрос дней, когда будет отменено ограничение, препятствующее въезду туристов не из стран Евросоюза. Мы планируем прекратить требовать у них сертификаты вакцинации и позволить въезжать с отрицательным тестом", - сказала министр.

Она подчеркнула, что 92% жителей Испании получили вакцину, и это позволяет туристам всего мира рассматривать страну как безопасное направление. Отмена требования о прививках, по мнению Рейес Марото, позволит Испании стать одним из самых популярных направлений туризма в летнем сезоне.

"Туризм в Испании восстанавливается темпами, о которых в январе мы не могли и думать. Статистика показывает, что в апреле занятость в отрасли превысила показатели до пандемии коронавируса. В этом году туризм стал драйвером роста для испанской экономики", - добавила министр.

Туристы, имеющие сертификат о получении двух доз вакцины, одобренной Европейским агентством по лекарственным средствам, или одной бустерной дозы смогут въезжать с соответствующим сертификатом без теста.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ИСПАНИЯ, ТУРИЗМ, ВЪЕЗД, ПРАВИЛА


Похожие новости


Испания может открыться для иностранных туристов после 20 мая Турпоток в Испанию за полгода упал более чем на 70% Турбизнес Барселоны может не пережить отсутствие иностранных туристов Туристический налог в Барселоне может вырасти еще на 4 евро Испания увеличила сумму финобеспечения для оформления шенгенской визы Противники массового туризма в Барселоне призвали туристов бросаться с балконов

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az