Испания отменит требование о вакцинации для туристов, въезжающих из не входящих в ЕС стран - министр

В течение нескольких дней Испания отменит требование о предоставлении сертификатов вакцинации для туристов из стран, не входящих в Евросоюз, заявила министр промышленности, торговли и туризма Испании Мария Рейес Марото в интервью радиостанции Onda Cero.

По ее словам, такие туристы смогут при въезде предоставить только отрицательный тест на коронавирус.

"Это вопрос дней, когда будет отменено ограничение, препятствующее въезду туристов не из стран Евросоюза. Мы планируем прекратить требовать у них сертификаты вакцинации и позволить въезжать с отрицательным тестом", - сказала министр.

Она подчеркнула, что 92% жителей Испании получили вакцину, и это позволяет туристам всего мира рассматривать страну как безопасное направление. Отмена требования о прививках, по мнению Рейес Марото, позволит Испании стать одним из самых популярных направлений туризма в летнем сезоне.

"Туризм в Испании восстанавливается темпами, о которых в январе мы не могли и думать. Статистика показывает, что в апреле занятость в отрасли превысила показатели до пандемии коронавируса. В этом году туризм стал драйвером роста для испанской экономики", - добавила министр.

Туристы, имеющие сертификат о получении двух доз вакцины, одобренной Европейским агентством по лекарственным средствам, или одной бустерной дозы смогут въезжать с соответствующим сертификатом без теста.